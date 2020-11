Tutti pazzi per Rovella, il contratto in scadenza agita le big. Juve in pole, ma Marotta si inserisce

Il contratto in scadenza a giugno 2021 e le continue prestazioni di alto livello agitano l’interesse delle big per Nicolò Rovella. Classe 2001 con 19 anni ancora da compiere, il centrocampista del Genoa sta facendo faville anche nella nazionale under 21, dove dirige il traffico a centrocampo con la disinvoltura di un veterano. I rossoblu hanno colpevolmente ritardato troppo le trattative per il rinnovo di contratto, che ora sembra sempre più lontano ogni giorno che passa. Enrico Preziosi si è detto disposto ad ascoltare le offerte di mercato nella speranza di poter scatenare l’asta. Partendo però da una base di 15 milioni di euro, scrive La Gazzetta dello Sport, è difficile pensare che per un calciatore in scadenza le cifre lievitino sensibilmente.

Ad ogni modo, il club attualmente in pole position sembra essere la Juventus. Paratici però deve fare i conti con l’insidia Marotta, anche se entrambi sono concordi: Rovella piace, ma alle giuste condizioni economiche. Da non sottovalutare, poi, la nuova Roma di Dan Friedkin, intenzionata a fare un tentativo per un calciatore che si sposerebbe al meglio con la nuova linea verde che vuole portare avanti il club capitolino.

