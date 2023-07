Occhio alla concorrenza, anche perché ora se si è aggiunta un’altra sfidante. L’Inter, nella corsa per accaparrarsi Alvaro Morata, deve stare attenta a una nuova (anzi, “vecchia”…) rivale, la Juventus. I bianconeri, insieme a nerazzurri, Milan e Roma, si sono attivati per prelevare l’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, subito dopo la presentazione Giuntoli, il Football Director del club, e il ds Manna si sono recati a Milano per incontrare – senza venir intercettati dalle telecamere dei cronisti, come invece accaduto ai dirigenti interisti – gli agenti del calciatore. Proprio come fatto poco dopo da Marotta e Ausilio, che hanno avuto un meeting con l’entourage del giocatore nella sede di Viale della Liberazione, come testimoniato anche dall’intermediario Beppe Bozzo: “È andata bene, non posso aggiungere altro”.

La richiesta dell’Atletico è piuttosto chiara: si pretende il pagamento della clausola rescissoria, ovvero 21 milioni di euro. I Colchoneros, almeno per il momento, non sembrano voler ascoltare alcuna somma inferiore. L’Inter ha presentato un’offerta da 15 milioni pagabili in più esercizi e pare non volersi spingere oltre. La Juve ha in programma già oggi un nuovo incontro e vedremo se rilancerà, anche se rimane la necessità di dover prima vendere.

La tournée dell’Atletico in Corea del Sud comincia tra cinque giorni, nerazzurri e bianconeri – ma restano alla finestra anche Milan e Roma – cercheranno l’affondo decisivo prima di quella data.