Inter, nuovo portiere in Serie A: tre ipotesi per il vice Sommer

Tra le poche incognite che l’Inter dovrà risolvere la prossima estate, ad oggi non è ancora chiaro chi sarà il secondo portiere nerazzurro per la stagione 2024/25. Vista la professionalità dimostrata e il buon rendimento quando è stato chiamato in causa, Emil Audero meriterebbe ad esempio la riconferma come vice di Yann Sommer.

Il portiere italiano, sbarcato lo scorso anno dalla Sampdoria nello scambio di prestiti con Filip Stankovic, a fine stagione dovrebbe tornare a Genova. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, l’Inter – per le ragioni sopraelencate – starebbe seriamente valutando la sua riconferma. In alternativa, però, vi sono due nomi osservati con grande attenzione dalla dirigenza.

Oltre a Bento a Di Gregorio, resi complicati però dal costo elevato dei rispettivi cartellini, sono due i profili ad oggi in vantaggio. Il primo è un nome di esperienza come Juan Musso, già nei radar dell‘Inter ai tempi dell’Udinese e tornato in cima alla lista nerazzurra dopo essere stato superato da Carnesecchi nelle gerarchie dell’Atalanta. Il secondo, invece, è Tobe Leysen, giovane portiere dell’OH Leuven per il quale si è già mosso Samir Handanovic.