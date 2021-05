TS – Inter, futuro in bilico per gli over 30: ecco chi parte e chi rimane

Ecco la situazione dei giocatori over 30 nerazzurri

Come riporta Tuttosport, cinque giocatori over 30 hanno il contratto in scadenza a breve: Padelli, che tornerà all'Udinese, Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov e Young sono sulla lista dei giocatori che potrebbero lasciare il club. Discorso invece per chi ha uno stipendio importante come Vidal e Sanchez: i due cileni hanno entrambi un contratto sino al 2023. Il centrocampista ha deluso le aspettative e dato l'interessamento dell'Olympique Marsiglia può lasciare l'Inter. L'attaccante ha ben figurato in questa stagione ma percepisce 7 milioni a stagione, e dato l'ingaggio alto, potrebbe partire a zero in modo da non pagare lo stipendio sino alla scadenza del contratto.