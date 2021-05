Accadde Oggi – 18 maggio 2008: Ibrahimovic entra e risolve la pratica scudetto sotto al diluvio di Parma

Tredici anni fa l'Inter vinse il suo sedicesimo scudetto battendo per 0-2 il Parma grazie ad una doppietta di Ibrahimovic entrato nel secondo tempo dalla panchina

E infatti è proprio il Parma a partire forte cercando di impensierire più volte la porta di Julio Cesar. L'Inter però cresce con il passare dei minuti e comincia a macinare diverse azioni grazie agli ispirati Balotelli e Maicon. All'intervallo però il risultato segna ancora 0-0. All'inizio della ripresa i nerazzurri premono sull'acceleratore: col passare dei minuti il Parma si scioglie ma l'Inter non riesce comunque a sfondare. Ed è qui che decide di salire in cattedra Ibra, entrato al 51esimo, dopo una lunga sosta ai box per infortunio e lanciato in campo da mister Mancini come mossa della disperazione.