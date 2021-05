TS – Il Cagliari vuole tenere Nainggolan: Ladinetti il jolly per l’Inter

Il centrocampista belga vorrebbe rimanere in Sardegna a titolo definitivo

Dopo aver centrato una salvezza che sembrava quasi impossibile, il Cagliari adesso potrà tornare a pensare al futuro per la rosa della prossima stagione. In questo senso, il club sardo si metterà presto al lavoro per cercare di trovare con l'Inter una soluzione sul ritorno a titolo definitivo di Radja Nainggolan in Sardegna. Il centrocampista belga era stato ceduto nuovamente in prestito lo scorso gennaio senza alcun diritto di riscatto, ma con la promessa tra le due società di ridiscutere del suo trasferimento a salvezza conquistata.