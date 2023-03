GdS – La norma riduci debiti tiene banco: ecco l’esempio dell’Inter

In questo periodo di crisi finanziaria per tutto il mondo del calcio una delle regole più importanti è quella di ridurre al minimo i costi. L’Inter gioverà dal finanziamento in arrivo da Oaktree, ma la situazione sarà ancora da risanare. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente della Figc Gravina punta fortemente sulla norma ‘riduci debiti’: è una regola per fermare la corsa al debito delle squadre di Serie A.

Per qualche squadra può essere complicato contenere i costi, nonostante la norma federale. L’Inter campione d’Italia ne è un esempio: il club nerazzurro ha un monte ingaggi di 149 milioni di euro circa, che si dovrebbe alzare oltre i 200 se i giocatori tornassero dai prestiti e in caso di rinnovi di contratto a cifre più alte. Abbassare il monte ingaggi implicherà un’operazione raffinata di contabilità, che se Suning non riuscisse a compiere dovrebbe assicurarsi alcune garanzie. La mossa sul monte ingaggi potrebbe però portare un abbassamento del tasso tecnico all’interno della rosa.