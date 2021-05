Chi è Kostic, obiettivo di calciomercato dell’Inter sulla fascia sinistra

Archiviata la pratica scudetto, per l'Inter è giunto il momento di programmare la prossima stagione. L'obiettivo della dirigenza, in una sessione di mercato che sarà caratterizzata da un regime di austerity imposto dalla persistente crisi economica generata dalla pandemia, è quello di rinforzare la rosa evitando cessioni di top player ed inserire profili mirati in zone dove la formazione di Antonio Conte presenta qualche carenza.