SM – Contatto Inter-Lazio per Caicedo: c’è distanza tra le parti. L’offerta…

I nerazzurri hanno offerto 3 milioni di euro

Si entra nel vivo del calciomercato nonostante non si preveda una sessione colma di operazioni. L'Inter è uno dei club più attivi sia sul fronte uscite, dove ne dovrà necessariamente arrivare qualcuna, sia sul fronte entrate. In cima alla lista dei desideri non ci sono solo gli esterni, ma anche un vice Romelu Lukaku.