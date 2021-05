GdS – Inter, c’è la data per la firma con Oaktree. Ottimismo per il vertice Conte-Zhang

Allenatore e presidente potrebbero vedersi prima del match contro l'Udinese

In quest'ultimo giorno di riposo dei tre complessivi che Antonio Conte aveva concesso a tutta la squadra come ennesimo premio dello scudetto conquistato, in casa Inter l'attenzione continua ad essere principalmente rivolta a temi extra campo. Nell'ultima settimana della stagione che porterà alla sfida di domenica contro l'Udinese alle 15.00, Steven Zhang sta finalmente per chiudere l'accordo con Oaktree che porterà un finanziamento da 250 milioni di euro, di cui 200 direttamente nelle casse del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra giovedì e venerdì dovrebbe essere attesa la firma.