Mercato – Inter, la decisione sulla quarta punta! E Pinamonti andrà via in cerca del rilancio

Alcuni possibili movimenti per l'attacco in vista della prossima estate

Antonio Siragusano

In linea con le indicazioni che Steven Zhang detterà ad Antonio Conte nel vertice che si terrà entro la prossima settimana, l'Inter nel mercato di questa estate cercherà di abbassare il monte ingaggi complessivo. L'idea, però, è di trattenere allo stesso tempo tutti i big ai quali il tecnico leccese non ha alcune intenzione di rinunciare, per cui inevitabilmente a partire saranno alcuni di quei calciatori non considerati imprescindibili e con uno stipendio piuttosto pesante.

In quest'ottica rientra dunque il nome che La Gazzetta dello Sport ha fatto questa mattina come prossima quarta punta dell'Inter. Si tratta di Eddie Salcedo, il giovane attaccante di proprietà del club nerazzurro che a fine stagione rientrerà dal prestito all'Hellas Verona. Classe 2001, ha ottime referenze dalle parti di Appiano Gentile ed è gradito anche dallo stesso Conte. Sotto la guida di Juric ha avuto modo di crescere nelle ultime due stagioni, collezionando 17 presenze e 1 rete al primo anno e 21 apparizioni e 2 gol al secondo.

Adesso è chiaramente chiamato al salto di qualità, cercando di apprendere quanto più possibile alle spalle di Lautaro e Lukaku. Di talento ce n'è da vendere, per un ragazzo considerato un vero e proprio predestinato dopo aver esordito in Serie A con la maglia del Genoa all'età di 15 anni, 10 mesi e 20 giorni. Jolly offensivo, il suo ingaggio leggero che aiuterà ad abbassare il monte ingaggi della squadra. Per quanto riguarda Andrea Pinamonti, invece, si cercherà una soluzione che possa rilanciare il ragazzo dopo una stagione in cui ha avuto a disposizione poco spazio per mettersi in luce.