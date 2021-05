Mercato – Idea Dimarco per la Roma di Mourinho: la strategia dell’Inter

L'esterno italiano è conteso anche da altri club in Serie A

Ha stregato mezza Serie A questa seconda stagione di Federico Dimarco all' Hellas Verona . Dopo un primo interessamento dell' Atalanta che vorrebbe l'esterno italiano per rimpiazzare la possibile partenza di Robin Gosens, un altro club italiano avrebbe fatto sapere di essere sulle tracce del ragazzo. Si tratta della nuova Roma che José Mourinho ha già iniziato a disegnare in vista della prossima stagione, alla quale vorrebbe subito trovare un'alternativa a Spinazzola sulla corsia di sinistra.

I giallorossi, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, starebbero eventualmente valutando anche il nome di Dalot, ma è Dimarco il preferito nella lista dei desideri sul mercato. Va ricordato che il terzino dovrebbe in ogni caso far rientro ad Appiano Gentile su volontà del club e dello stesso Antonio Conte in cerca di un esterno a tutta fascia per sopperire l'addio di Ashley Young. Dopo aver convinto il Verona a non esercitare il riscatto, sarà difficile dunque strapparlo all'Inter una volta rientrato a casa.