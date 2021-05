Joao Mario: “Spero di essere acquistato dallo Sporting, il club mi vuole tenere”

Il centrocampista portoghese potrebbe lasciare l'Inter a titolo definitivo

Nell'intervista rilasciata questa mattina sulle pagine di Record,Joao Mario ha ammesso di voler rimanere anche dalla prossima stagione a giocare per lo Sporting CP. Quest'anno, infatti, il centrocampista di proprietà dell'Inter è riuscito insieme ai suoi compagni in un'impresa incredibile, vincendo un campionato che da quelle parti mancava dalla stagione 2001/02, mettendo fine al dualismo tra Porto e Benfica. Adesso, in vista della scadenza del prestito, Joao Mario spera che Inter e Sporting possano trovare un accordo per il riscatto.