SM – Conte disposto al rinnovo al ribasso. Giornate decisive per l’ingresso dei fondi

Il tecnico pretende precise garanzie tecniche

La settimana che sta per cominciare potrebbe rivelarsi decisiva per capire quale sarà il futuro dell'Inter: entro il prossimo week-end dovrebbe arrivare la chiusura della trattativa con il fondo d'investimento che garantirà alla società di Viale della Liberazione la liquidità necessaria per rispettare le scadenze dei prossimi mesi.