Mercato – La Bild assicura su Ginter: “L’Inter non ha mai interrotto i contatti”

Il difensore centrale tedesco era già entrato un anno fa nei radar del club nerazzurro

Stando alle ultimissime notizie circolate su un quotidiano sportivo molto autorevole in Germania come Bild, l'Inter non avrebbe però smesso di intrattenere i contatti con l'entourage di Ginter in questi ultimi 12 mesi. Anzi, qualora il difensore - in scadenza di contratto nel giugno 2022 - non dovesse rinnovare al termine di questa stagione, verrebbe messo in vendita dal club tedesco. Uno scenario che lo stesso Borussia vorrebbe comunque evitare, ragion per cui starebbe preparando l'offerta decisiva per convincere il ragazzo a prolungare e rimanere.