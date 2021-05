Mercato – Inter, il futuro di Pirola può proseguire in Serie B: nuova pretendente

Il giovane difensore centrale si giocherà i playoff con il Monza per salire in Serie A

Uno dei giovani più promettenti di proprietà dell'Inter è senz'altro Lorenzo Pirola. In prestito in questa stagione al Monza, il centrale classe 2002 ha collezionato in totale 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, ritagliandosi soprattutto in queste ultime settimane sempre più spazio e protagonismo. Una prima annata in cui il giovanissimo difensore ha dovuto inizialmente abituarsi ad un calcio più duro e dispendioso rispetto ai livelli giovanili, ma che da febbraio in poi lo ha proiettato quasi stabilmente tra i titolari della formazione allenata da Brocchi.