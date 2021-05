Cm.com – Inter, Paredes potrebbe essere un’occasione da prendere al volo

I nomi in uscita da Parigi sono molti: tra questi, Leandro Paredes

Dopo la grande delusione in Champions League con l'uscita in semifinale contro il Manchester City, il PSG dovrà rinnovare la propria rosa: in ballo, ci sono molti adii. Tra i tanti nomi dal mercato in uscita, troviamo quello di Leandro Paredes. Come riporta Calciomercato.com, il centrocampista argentino era stato molto vicino alla Juventus in un ipotetico scambio con Miralem Pjanic, poi finito al Barcellona. Anche la stessa Inter era interessata al giocatore questo gennaio ma alla fine non si era concluso nulla.