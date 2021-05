Camano (ag. Lautaro): “Pronti a trattare il rinnovo con l’Inter”

Camano: "Non ci sono dubbi che ci siederemo al tavolo con L'Inter"

Lautaro Martinez è stato uno dei pilastri della vittoria del 19esimo Scudetto da parte dell' Inter . L'attaccante argentino è ormai diventato un punto fermo della formazione di Antonio Conte e ora la società nerazzurra vuole blindarlo a dovere. Il contratto del Toro è in scadenza nel 2023 ma il rinnovo sarebbe un gesto simbolico per confermare ancora di più il patto di sangue tra lui e l'Inter.

E proprio oggi, Alejandro Camano, agente di Lautaro, è stato intervistato da SerieAnews.com dove ha potuto parlare anche del famigerato rinnovo del suo assistito: "Come sappiamo, Lautaro ha deciso di cambiare recentemente il suo rappresentante e, per tanto, il rinnovo è temporaneamente bloccato. Non ci sono dubbi, però, che presto organizzeremo delle nuove conversazioni in merito del prolungamento del contratto"