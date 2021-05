GdS – Skriniar, de Vrij, Brozo: chi può uscire per salvare le casse dell’Inter

Zhang e Suning predicano l'autofinanziamento sul mercato per i nerazzurri

Ripetersi - è chiaro sin da ora - sarà difficilissimo: perché non è forse mai successo che una squadra appena tornata alla vittoria debba già reinventarsi l'anno successivo, in bilico tra il confermare i propri pezzi grossi e il lasciarne partire almeno uno per ridare fiato alle proprie finanze, per perseguire quell'austerità invocata da Zhang nel summit con i dirigenti e a cui l'Inter è obbligata, causa crisi da Covid e non solo. E se a lasciare potrebbero non essere i pezzi grossissimi, ci sono perlomeno tre pezzi grossi che - nelle prossime settimane - potrebbero diventare oggetto d'interesse per molti.