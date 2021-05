Mercato – Young: “Bellissimo momento con l’Inter ma difficile rifiutate il Watford”

L'esterno ex Manchester United: "Non ho mai detto di no a un ritorno in Inghilterra."

Alessio Murgida

In una lunga intervista a Sky Sport UK, Ashley Young ha parlato del suo momento all'Inter e di un contratto con i neroazzurri che scadrà tra poche settimane: "É un bellissimo periodo quello qui a Milano. Abbiamo appena vinto lo Scudetto e vogliamo solo goderci il titolo. Sono certo che se c'è la volontà, può essere trovato un accordo per il contratto." Non c'è totale chiusura, quindi, da parte dell'esterno ex Manchester United a una possibile permanenza all'Inter nonostante le voci di mercato, anche se c'è da dire che un ritorno in Inghilterra gli sarebbe particolarmente gradito.

Un possibile trasferimento al Watford, squadra in cui la sua carriera ebbe inizio, sarebbe il cerchio che si chiude: "Non ho mai chiuso a un ritorno al club in cui 10 anni fa iniziava la mia avventura nel calcio ma per adesso non c'è ancora nulla. I miei agenti non mi hanno ancora parlato di nessun contatto con i Pozzo. Voglio essere onesto però: sarebbe una decisione difficile. É quasi impossibile, per me, dire di no."