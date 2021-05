Kjaer: “Con Eriksen grande amicizia, conosco certe difficoltà. Felice per lui”

I due sono anche compagni nella Nazionale della Danimarca

Milano oggi è nerazzurra, con una spruzzatina di Danimarca su entrambi i lati del Naviglio. Christian Eriksen di qua, Simon Kjaer di là: il derby di Milano è anche derby nordico e, almeno per quest'anno, l'ha vinto Eriksen con la sua Inter. E a parlare del trionfo nerazzurro in campionato e del suo rapporto con Eriksen, ai microfoni di Sky Sport, è stato proprio il suo amico-rivale, nonché compagno in Nazionale, Simon Kjaer.