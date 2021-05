Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria: 6 big a riposo, c’è Eriksen. Vecino titolare

Le probabili scelte di Conte e Ranieri in vista del match valido per la 35a di A

Questo pomeriggio alle ore 18 l'Inter di Antonio Conte scende in campo per la prima volta da Campione d'Italia. La squadra nerazzurra ospita a San Siro la Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri, ampio turnover per dare spazio a chi ha giocato di meno fin qui.