OCCHI SULL’AVVERSARIO – Vecchia scuola e vivacità: la Sampdoria in cinque punti

Prima volta con lo scudetto a San Siro per l'Inter. Dopo la festa che ha incoronato i nerazzurri in vetta alla Serie A, la squadra di Antonio Conte torna in campo nel suo stadio ed affronta la Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati hanno già conquistato la salvezza in campionato e proveranno a blindare il nono posto in classifica, ultimo obiettivo stagionale per chiudere in bellezza una grande Serie A. Per la capolista ancora alcuni record da collezionare, ma analizziamo insieme il prossimo avversario dei nerazzurri, protagonisti dello scudetto numero 19.