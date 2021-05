Slitta l’esordio del nuovo inno a Inter-Roma: Mark & Kremont cercano il sorpasso su Pezzali-Checcetto

L'inno di Mark & Kremont sembra piacere tanto soprattutto ai giocatori

Niente da fare per il nuovo inno nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'appuntamento è rimandato a mercoledì per Inter-Roma. Serve infatti ancora un po' di tempo per sistemare gli ultimi dettagli, in pole resta la canzone targata Cecchetto-Pezzali, cantata dallo speaker nerazzurro Mirko Mengozzi, che non sarà un tradizionale inno ma una canzone celebrativa dello scudetto.