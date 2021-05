GdS – Conte-Zhang, il face to face dopo Juventus-Inter: le ultime

Dopo il Derby d'Italia si deciderà il futuro dell'Inter

Mentre i festeggiamenti per il 19esimo scudetto continuano, l'Inter guarda già al futuro. C'è grande attesa nel mondo Inter per il face to face tra Steven Zhang e Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il summit tra dirigenza, presidente e allenatore ci sarà dopo Inter-Juventus.