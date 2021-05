GdS – Cessioni e riduzione del monte ingaggi: Suning detta le regole. Ma i big non si toccano

L'obiettivo numero uno è quello di ridurre i costi, senza però indebolire la squadra

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha il compito di piazzare in uscita sul mercato quei giocatori non strategici e non centrali, a partire dai vari Nainggolan, Joao Mario e Dalbert che pesano ancora sulle casse dell'Inter. La parola chiave è "austerity", anche perché una base valida c'è.