GdS – Inter, torna di moda Paredes: l’argentino contropartita del PSG per Eriksen?

Abbiamo avuto modo di vederlo all’opera nel nostro campionato con le maglie di Chievo Verona, Empoli e Roma, mentre negli ultimi anni ha giocato con Zenit San Pietroburgo e PSG. Ora, Leandro Paredes torna nel radar dell’Inter per il proprio centrocampo: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i parigini vorrebbero inserirlo come contropartita per portare Christian Eriksen sotto la Tour Eiffel.

L’argentino, come detto, non è un nome nuovo dalle parti di Appiano Gentile. Pochi mesi fa, infatti, i francesi avevano cercato di inserirlo nelle trattative con l’Inter per Mauro Icardi, Milan Skriniar ed infine Marcelo Brozovic. La prima si è concretizzata senza contropartite, mentre le rimanenti sono svanite in un nonnulla. Ora, invece, spunta l’opportunità di uno scambio sull’asse Parigi-Milano tra Paredes ed Eriksen. Nella prossima finestra di mercato, dunque, la trattativa potrebbe subire dei risvolti.

