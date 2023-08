Benjamin Pavard è uno dei principali obiettivi dell’Inter in questi ultimi giorni di mercato. Lo ha confermato anche Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Monza. I nerazzurri vogliono puntare forte sul difensore francese, forti anche della volontà del giocatore, che sarebbe pronto a trasferirsi in Italia.

È quanto riportato da Fabrizio Romano, che racconta come anche nella giornata di oggi siano proseguiti i contatti tra Inter e Bayern Monaco, con i nerazzurri che sperano di capire in tempi brevi la fattibilità dell’operazione.

Secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, l’Inter avrebbe presentato un’offerta da 35 milioni di euro, bonus inclusi. Il Bayern Monaco, tuttavia, rimarrebbe fermo sulla sua richiesta di 40 milioni più bonus. Le trattative proseguono.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, invece, l’offerta dei nerazzurri sarebbe da 25 milioni di euro, con una differenza rispetto alla richiesta dei tedeschi che si aggirerebbe attorno ai 5 milioni. Un margine non troppo ampio che lascerebbe trapelare dell’ottimismo nell’ambiente interista.

L’opinione di Passione Inter

Se dovesse essere confermata, questa nuova offerta testimonierebbe una volontà ferrea dell’Inter di puntare su Pavard, intenzione trapelata anche dalle parole di Inzaghi. Da capire, allora, se il Bayern Monaco stia solo cercando di tirare il prezzo o se davvero i bavaresi rimarranno rigidi sulle loro richieste molto alte.