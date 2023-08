Mercato – Pavard, segnale per l’Inter? In panchina con il Bayern

Arriva una decisione importante di Tuchel che è anche un possibile segnale per l’Inter: Benjamin Pavard siederà in panchina nell’esordio in Bundesliga del Bayern Monaco, in casa del Weder Brema. La decisione era nell’aria ed è figlia della situazione di mercato attorno al giocatore.

Il francese vuole lasciare la Baviera e l’Inter sta trattando in modo insistito per trovare una soluzione che possa portarlo in nerazzurro entro la fine del mercato. Quello di stasera potrebbe essere un indizio importante in questa direzione.