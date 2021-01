GdS – Il Benevento bussa all’Inter per Pinamonti: c’è la richiesta ufficiale. Il punto

Il futuro di Pinamonti è sempre più lontano dall’Inter. L’attaccante classe ’99 ha collezionato in questa stagione appena 3 presenze e non è considerato un calciatore pronto da Antonio Conte per il suo scacchiere tattico. Nel momento del bisogno, infatti, il tecnico gli ha preferito altre soluzioni, come quella di Perisic per sostituire Lukaku.

In questa sessione di mercato la sua situazione potrebbe sbloccarsi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri il Benevento avrebbe fatto una richiesta ufficiale al club di Suning. Il calciatore azzurro piace molto ad Inzaghi e l’operazione prevista è quella del prestito. Resta il nodo ingaggio, perché attualmente Pinamonti percepisce 2 milioni di euro a Milano. Piace anche all’Eintracht Francoforte, ma c’è la sensazione che se il club campano si faccia carico di tutte le rate, allora il suo trasferimento non troverebbe ostacoli.

