GdS – Su Pinamonti ci sono 4 club di Serie A. L’Inter riflette sulla cessione: la situazione

Il futuro di Andrea Pinamonti è ancora un tabù. L’attaccante nerazzurro è stato impiegato con il contagocce da Antonio Conte, avendo collezionato appena 45′ in 3 presenze tra campionato e Champions League. Ha le valige in mano ormai da tempo e probabilmente lascerà Milano in questa sessione di mercato. Su di lui ci sono anche sirene spagnole, con il Valladolid di Ronaldo che lo starebbe monitorando, ma in Serie A si è aperta una vera e propria corsa per l’attaccante trentino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 99 nerazzurro è conteso da ben 4 club. Il Benevento si era già fatto avanti, con un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Anche il Verona aveva sondato a gennaio il terreno per l’azzurro, e gli ottimi rapporti tra Setti e il club di Suning potrebbero fare la differenza. Per il Bologna e il Parma, che seguono anche Lammers dell’Atalanta, Pinamonti potrebbe essere un’ottima opportunità per l’attacco. In ogni caso si dovrà aspettare il via libera dall’Inter, che sta facendo delle valutazioni sulla partenza dell’ex Genoa.

