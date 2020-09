GdS – Inter, fiducia a Pinamonti: scartata l’idea Gervinho!

Non dovrebbero più esserci movimenti sul mercato dell’Inter per ciò che riguarda il reparto avanzato. Nonostante da molti sia stato sottovalutato, l’investimento fatto cal club nerazzurro per riavere Andrea Pinamonti dal Genoa ha chiuso ad altre operazioni in entrata. Il giovane centravanti classe 1999, cresciuto nel settore giovanile della formazione interista, farà ufficialmente la quarta punta nella rosa di Antonio Conte, quel vice Lukaku che il tecnico già lo scorso anno aveva chiesto alla dirigenza.

Come ribadito questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, nonostante lo scorso lunedì fosse uscito nuovamente il nome di Gervinho in ottica nerazzurra, in realtà le chance di vedere il velocissimo attaccante ivoriano tra le fila dell’Inter per la nuova stagione sono pari a zero. A meno di nuove occasioni, o di sorprendenti cessioni dell’ultimo minuto, il reparto d’attacco della formazione allenata da Conte non subirà alcun tipo di variazione nei prossimi giorni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<