Mercato – Skriniar-Tottenham, trattativa aperta. L’Inter prenderà a breve una decisione

Diventa chiaramente difficile parlare di campo nel momento in cui il calciomercato – aperto sino al 5 ottobre – continua a tenere banco e a far discutere. Stasera, ad esempio, l’Inter potrebbe schierare Milan Skriniar dal primo minuto, nonostante il Tottenham non si sia dato ancora per vinto e starebbe tentando un ultimo disperato assalto. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, infatti, gli Spurs vorrebbero trattare il prezzo per un’ultima volta con la dirigenza nerazzurra.

L’Inter, piuttosto ferma nella sua valutazione, non si schioda dai 60 milioni di euro chiesti per la cessione del centrale slovacco. Questo il punto di una situazione rispetto alla quale nelle prossime ore potrebbe essere fatta chiarezza: “Il Tottenham sta ancora parlando con l’Inter per Skriniar. L’affare è complicato ma si continua a lavorare – l’Inter vuole 60 milioni di euro (bonus inclusi). La decisione finale verrà presa a breve. Skriniar resta l’obiettivo numero uno degli Spurs, mentre Rudiger è il piano B”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<