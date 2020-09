GdS – Inter, nuovo dietrofront per Ranocchia: resta fino a gennaio

Contrariamente a quanto si pensava nei giorni scorsi, potrebbe non essere bastato il blitz a Milano del presidente Enrico Preziosi dello scorso fine settimana. Il numero uno del Genoa, infatti, pensava di aver finalmente in pugno Andrea Ranocchia dopo settimane intense di corteggiamento nei confronti del centrale. Dopo aver tentennato inizialmente, il difensore umbro ha nuovamente esitato a lasciare l’Inter, club che ama e per il quale vorrebbe giocare almeno un altro anno.

Ranocchia, tra gli ultimi ad aver vinto un trofeo in maglia nerazzurra con la Coppa Italia nel 2011 alzata ai danni del Palermo, vorrebbe infatti tornare finalmente a vincere con il club che adora. E, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centrale è destinato così a rimanere all’Inter quantomeno fino a gennaio. In questo modo, qualora dovesse presentarsi qualche occasione di mercato, il suo futuro potrebbe essere valutato per la prossima finestra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<