Mercato – Inter, frenata su Smalling e Milenkovic: stop al casting per la difesa

Nonostante sia ancora viva la possibilità che Milan Skriniar possa lasciare l’Inter a fronte di una maxi offerta del Tottenham, il club nerazzurro sembra essere piuttosto fiducioso del fatto che alla fine il centrale slovacco rimarrà a Milano. Anche per questo motivo, come confermato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista avrebbe momentaneamente stoppato la ricerca al nuovo difensore che avrebbe dovuto rimpiazzare l’ex Sampdoria in caso di addio.

Si sono fermati di conseguenza i colloqui con Manchester United e Fiorentina per Smalling e Milenkovic, ovvero le prime alternative che l’Inter aveva individuato per il reparto difensivo. Come già spiegato, non si esclude una maxi proposta degli Spurs vicina ai 60 milioni di euro che il club nerazzurro ha chiesto sin dal primo minuto per il cartellino di Skriniar. Ma, con pochissimo tempo a disposizione prima della chiusura del mercato, lo spazio per una cessione dello slovacco resta davvero minimo.

