Mercato – L’Inter ripulisce la fascia sinistra: Marcos Alonso può diventare un’occasione

E’ finito nuovamente ai margini del Chelsea di Frank Lampard, l’esterno spagnolo Marcos Alonso. Proprio per questo motivo l’Inter potrebbe pensare ad un ultimo assalto a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Ieri, ad esempio, nella gara giocata dai Blues in Carabao Cup contro il Tottenham di José Mourinho, l’ex terzino della Fiorentina non è stato neppure convocato dal tecnico inglese, a dimostrazione di un rapporto che nel tempo si è deteriorato.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta cercando innanzitutto di fare piazza pulita sulla corsia di sinistra. Dalbert, rientrato dal prestito dello scorso anno alla Fiorentina, non fa parte dei piani del club ed è in uscita, proprio come Asamoah rimasto addirittura fuori dall’elenco dei calciatori iscritti per la Serie A. Anche se il tempo a disposizione non può dirsi certo un buon alleato dei nerazzurri, serviranno prima le due cessioni per dare il via libera all’assalto interista nei confronti di Marcos Alonso.

