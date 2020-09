Benevento-Inter, le probabili formazioni: fuori Barella, dentro Gagliardini con Vidal. Sanchez più di Lautaro, Sensi…

Torna subito in campo l’Inter di Antonio Conte dopo il primo successo stagionale all’esordio in campionato contro la Fiorentina nel rocambolesco 4-3 dello scorso sabato. Questo pomeriggio alle 18.00 allo stadio Vigorito, di fronte alla formazione nerazzurra ci sarà il Benevento di Pippo Inzaghi, neo promosso dalla Serie B che ha già debuttato quest’anno in Serie A trovando i tre punti lo scorso turno con la Sampdoria.

Per quanto riguarda le due formazioni, dovrebbero vedersi diversi volti nuovi in campo rispetto alle scelte messe in atto lo scorso weekend. Conte, ad esempio, potrebbe rivoluzionare il centrocampo, apportando leggere modifiche sia in difesa che in attacco. Dall’esordio dal 1′ di Vidal, alla scalata di Sanchez, ecco le probabili formazioni di Benevento-Inter:

BENEVENTO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hatemaj; R. Insigne, Moncini, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

