GdS – Nainggolan, accordo tra Inter e Cagliari: 12 milioni più due giovani nell’affare!

E’ tutto fatto tra Inter e Cagliari per il trasferimento di Radja Nainggolan. Come confermato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a sbloccare l’affare tra i due club sarebbe stato il pranzo ti di ieri andato in scena a Milano con i due club presenti, più l’agente del belga Alessandro Beltrami. Nel corso dell’incontro di mercato, per sbloccare l’impasse degli ultimi giorni, sarebbe emersa una nuova soluzione ritenuta particolarmente convincente per l’Inter.

La società del presidente Giulini, per andare incontro alle necessità dei nerazzurri, ha proposto un’offerta da circa 12 milioni di euro per il cartellino di Nainggolan, più il decisivo inserimento di due giovani della Primavera che faranno invece il percorso inverso. Si tratta del regista classe 2000 Riccardo Ladinetti, che ha rifiutato l’Olbia e che stava per finire alla Reggiana, e il centrocampista molto talentuoso – anche lui classe 2000 – Robertu Biancu.

Dopo l’operazione portata a termine per Diego Godin, che oggi verrà presentato ufficialmente dal Cagliari ai propri tifosi con una festa presso la Sardegna Arena, si tratta dell’ennesimo affare messo a segno tra i due club, a riprova degli ottimi rapporti degli ultimi tempi. Il calciatore, per agevolare la buona riuscita della trattativa, si spalmerebbe il contratto su tre anni rispetto all’ingaggio attualmente percepito all’Inter in scadenza nel giugno 2022.

