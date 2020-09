TheSun – Il Fulham sfida il Tottenham per strappare Skriniar all’Inter

Come se non bastasse, dopo i numerosi assalti degli ultimi giorni da parte del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar, anche il Fulham sarebbe interessato al calciatore. Il noto club londinese, tornato subito in Premier League dopo la retrocessione di due stagioni fa, ha bisogno di un centrale di livello per calibrare il reparto difensivo, individuato nelle caratteristiche del calciatore di proprietà dell’Inter. Stando a quanto riportato questa mattina dal The Sun Sport, sarebbe pronto a sfidare apertamente gli Spurs in questo duello sul mercato.

Al momento, però, sembra difficile che il Fulham possa arrivare ai 60 milioni richiesti dall’Inter, viste le difficoltà già incontrate dal Tottenham negli ultimi giorni. Va detto che, anche qualora riuscissero a formulare un’offerta congrua al valore del ragazzo, lo stesso Skriniar dovrebbe prendersi del tempo e valutare molto attentamente la sua scelta, considerata la differenza di obiettivi tra i due club. Sull’altro fronte, nonostante l’insistenza di José Mourinho, i dirigenti Spurs non sono ancora riusciti a trovare la quadra con il club nerazzurro, particolarmente restio anche all’inserimento di contropartite all’interno dell’affare.

