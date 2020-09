Moriero avvisa l’Inter: “Occhio al Benevento, è una squadra coraggiosa. Hakimi? Colpo più importante del mercato italiano”

L’Inter alle ore 18 scenderà in campo contro il Benevento, per cercare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Tra campo e mercato, a fare il punto della situazione ci ha pensato Francesco Moriero. L’ex calciatore nerazzurro è stato raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Il Benevento è una squadra coraggiosa. Ha fatto una bellissima rimonta e viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Sulla carta sembra facile, ma non sarà semplicissima la gara di domani. L’inizio però è sempre strano e quest’anno ancora di più. Poi giocare senza pubblico favorisce chi non ha niente da perdere. L’Inter è ancora un cantiere aperto e la squadra va equilibrata un po’ in difesa, ma contro la Fiorentina si è visto un grande carattere. Chi ha fatto il mercato migliore? L’Inter: Hakimi è il colpo più importante”.

