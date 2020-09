Bergomi sul mercato dell’Inter: “Cessione di Nainggolan sarebbe giusta, ecco perché. Marcos Alonso? Da prendere subito”

L’Inter sta definendo le ultime operazioni di mercato. Sul fronte delle uscite, un nome caldo è quello di Radja Nainggolan, il cui futuro sembra sempre più vicino al Cagliari. Di questo e della stagione dei nerazzurri ha parlato Beppe Bergomi, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “A centrocampo l’Inter ha tanti giocatori e andavano prese delle decisioni. La cessione di Nainggolan mi sembra la soluzione giusta, anche perché l’Inter incasserebbe una cifra importante. In quella zona di campo c’è già Brozovic, Barella, Sensi, Vidal ed altri, direi che è ben coperta. Marcos Alonso? Lo prenderei subito. Sul suo ruolo non ci sono secondo me giocatori più adatti di lui”.

