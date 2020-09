Social – Direttamente dalla camera dell’albergo a Benevento, Brozovic scherza con Barella: “Bare dove sei?”

L’Inter è arrivata in serata a Benevento, dove domani scenderà in campo per il recupero della prima giornata di campionato. Sarà una gara difficile, come sottolineato in conferenza stampa da Antonio Conte. Tra gli undici titolari probabilmente non ci saranno Brozovic e Barella, che intanto scherzano sui social.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il croato ha preso in giro il suo compagno di squadra e di stanza. “Bare dove sei???”, domanda che ricorre spesso sul profilo di Brozovic, che quando c’è da scherzare non si tira mai indietro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<