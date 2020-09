Sky – Marcos Alonso-Chelsea, è rottura totale! Per l’Inter può essere un’occasione: la situazione

L’Inter si prepara all’impegno di campionato contro il Benevento, ma gli occhi sono puntati sempre sul mercato. Per quanto riguarda l’esterno sinistro, Marotta è al lavoro per regalare un tassello importante ad Antonio Conte e il primo nome sulla lista è quello di Marcos Alonso. Secondo quanto riferito da Sky, il calciatore è in rottura totale con Lampard e molto probabilmente lascerà Londra.

L’esterno classe ’90, che piace anche alla Juventus, potrebbe essere ceduto in prestito e sarebbe una bella occasione per i nerazzurri. Nella gara odierna contro il Tottenham non è stato portato nemmeno in panchina, nonostante sia legato da tre anni di contratto. Sono giorni caldi per lo spagnolo, che ritroverebbe volentieri il suo ex tecnico sulla panchina dell’Inter.

