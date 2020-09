Sky – Inter, Nainggolan ad un passo dal Cagliari. Incontro decisivo in giornata: nell’affare anche due contropartite tecniche

Il mercato dell’Inter è ancora in fase di evoluzione. Per quanto riguarda le uscite, c’è ancora da risolvere il capitolo Nainggolan, il cui futuro è ancora un tabù. Secondo quanto riportato Sky, in giornata c’è stato un incontro decisivo tra i nerazzurri e il Cagliari e il belga è ora ad un passo dal ritorno in Sardegna.

Il centrocampista andrebbe in rossoblu a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro e nell’affare saranno inserite due contropartite tecniche. Una di queste è sicuramente Ladinetti e l’altra è un nome tra Biancu, Marigosu e Galliano, tutti giovani di ottima prospettiva. Nainggolan ha ancora due anni di contratto con l’Inter e il Cagliari lo allungherebbe di un anno. Ore calde per il futuro del Ninja.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<