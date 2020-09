Cagni: “L’Inter ha un grande attacco, ora serve equilibrio in difesa. Skriniar? Credo che Conte preferisca Smalling”

L’Inter si sta preparando alla gara contro il Benevento e sarà un impegno che metterà alla dura prova i ragazzi di Antonio Conte, come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato della stagione dei nerazzurri.

VERSO BENEVENTO-INTER – “Conte deve avere timore del Benevento. Se non lo batte, come può pensare di vincere lo Scudetto? Sono frasi che si dicono, ma di sicuro dice cose diverse ai suoi nello spogliatoio: non credo che dirà di avere timore del Benevento ai suoi giocatori”.

EQUILIBRIO TATTICO – “Con la Fiorentina aveva 5 attaccanti. Sono una potenza enorme quest’anno. Se mettono a posto l’equilibrio difensivo, che è la cosa più difficile, possono vincere lo Scudetto. Nel calcio devi avere una squadra dove ogni giocatore deve fare la sua parte nella fase difensiva. Non vuol dire che l’attaccante deve fare il difensore. I difensori devono essere bravi negli uno contro uno. E quando si è in area, si marca a uomo. La palla non conta più. Vidal? Può dare equilibrio a livello offensivo, ma non difensivo”.

SU SKRINIAR – “Credo che Conte voglia uno come Smalling, cioè un giocatore che ha caratteristiche diverse da quelle di Skriniar“.

