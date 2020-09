Benevento-Inter, le probabili formazioni: Sanchez dal primo minuto, Hakimi e Vidal sono pronti. La scelta su Skriniar

L’Inter è chiamata al secondo impegno stagionale. Domani alle ore 18 i nerazzurri saranno impegnati nella trasferta di Benevento, dove si cercheranno i tre punti per rimanere attaccati alla testa della classifica. Antonio Conte è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione e potrebbero esserci delle novità rispetto alla scorsa partita.

Chi sicuramente non partirà con i compagni è Radja Nainggolan, fermato da una faringite. Il tecnico dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-1-2, con Sanchez ad affiancare Lukaku in attacco ed entrambi supportati da Sensi, che manda così in panchina Eriksen. Sugli esterni spazio ad Hakimi e Young, con Gagliardini e Vidal a completare il centrocampo. In difesa potrebbe partire ancora dalla panchina Skriniar, con D’Ambrosio e Kolarov che giocheranno al fianco di de Vrij. In porta, ovviamente, il capitano Handanovic.

Le probabili formazioni di Benevento-Inter:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Barba, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<