Inter, senti Giordano: “Contro il Benevento i tre punti sono d’obbligo. Skriniar? Rinuncerei a lui per Smalling”

L’Inter domani affronterà il Benevento per il suo secondo impegno stagionale. Gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato i tre punti contro la Fiorentina, in una gara ricca di colpi di scena, e vogliono ripetersi. Ad analizzare il momento dei nerazzurri ci ha pensato Bruno Giordano, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Contro il Benevento non sarà una passeggiata, ma devono vincere se vogliono ambire allo Scudetto. Equilibrio? Lo dà la personalità e la predisposizione ad applicarsi, a sacrificarsi. Se giochi con tre attaccanti e due pensano al loro ego, allora è un problema. Se arretrano un poco, invece, già trovi un certo equilibrio. Skriniar? Rinuncerei a lui solo per Smalling, per D’Ambrosio no”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<