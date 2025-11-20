L’Inter PIOMBA su Adeyemi: l’annuncio di Marotta

Raggiunto questa mattina da numerosi cronisti, ospite in occasione di un evento della RCS Academy, Giuseppe Marotta ha commentato la clamorosa indiscrezione di mercato rimbalzata nelle ultime ore dalla Germania su un possibile obiettivo in entrata per l’Inter. Il nome di cui si è discusso è quello di Karim Adeyemi, forte attaccante che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund dopo averne rifiutato il rinnovo del contratto.

Un’indiscrezione sulla quale Marotta non si è particolarmente sbilanciato, soprattutto per non alimentare possibili ripercussioni all’interno dell’attuale organico nerazzurro che tanto bene sta rispondendo sul campo. Queste le parole del presidente su Adeyemi: “Di mercato in questo momento non parliamo. La squadra sta rispondendo a pieno ai nostri obiettivi, siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la rosa per cui questo lo vedremo un po’ più avanti con i nostri direttori sportivi”.