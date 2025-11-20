Scaroni: “Derby emozionante, con l’Inter rispetto reciproco”

Durante un intervento pubblico, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato il clima che circonda il derby tra Milan e Inter, sottolineando come la città sia riuscita a convertire una rivalità storica in una forma di competizione costruttiva.

Scaroni ha dichiarato: “Milano è capace di trasformare l’antagonismo in qualcosa di positivo. Il derby è carico di emozione, ma respirando in città si capisce che la tensione resta civile e sportiva”. Secondo il presidente rossonero, l’atmosfera intorno alla stracittadina riflette uno spirito che va oltre il risultato sul campo, alimentando partecipazione ma evitando eccessi.

Il numero uno del club milanista ha anche sottolineato l’importanza dell’immagine complessiva del movimento calcistico nella città: “Siamo due società importanti, con tifosi appassionati, ma il rispetto reciproco è evidente. Nei momenti chiave, emerge una volontà comune di tenere Milano al centro del calcio europeo”.

Parole che arrivano in un periodo in cui il derby ha assunto ulteriore rilievo, sia per la posizione in classifica delle due squadre sia per progetti infrastrutturali condivisi e ancora in discussione, come quello relativo al nuovo stadio.

La visione espressa da Scaroni sembra destinata a rafforzare l’idea di una rivalità che, pur mantenendo toni accesi sugli spalti, riesce a restare dentro i confini della correttezza. Milano, in tal senso, punta a confermarsi come punto di riferimento anche per l’equilibrio tra passione sportiva e comportamento civile.