Tutti pazzi per Retegui: Inter in pole position per l’attaccante

Retegui è senza dubbio un profilo interessante, ma non bisogna nemmeno abbandonarsi a facili entusiasmi, specie quando ci sono di mezzo milioni di euro. Il ragazzo sembra maturato e avere tutto per diventare un bomber di razza. Va detto però che nei due prestiti precedenti nelle stagioni passate, ha fallito senza riuscire ad emergere. E, ovviamente, fare il bello ed il cattivo tempo al Tigre è una cosa, riuscire a farlo anche in Europa un’altra.

C’è fiducia, ma bisogna anche usare il buonsenso: inserire Colidio e strappare un prezzo “cash” molto contenuto, sarebbe un investimento interessante. Rischiare invece di svenarsi in un’asta con mezza Europa per quella che a conti fatti al momento è una scommessa, decisamente no. Dipenderà molto dalla piega che prenderà il futuro del ragazzo: l’Inter non può spendere soldi che al momento nemmeno ha.